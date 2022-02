Água tratada nas torneiras é a nova realidade da Vila Urussai, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 16/02/2022 15:36

Duque de Caxias - Os moradores da Vila Urussaí, em Duque de Caxias, sofriam com o abastecimento precário. Mesmo um gesto simples como lavar o cabelo durante o banho de chuveiro não fazia parte do dia a dia de muitas pessoas dessa localidade. Era um sonho, como relatam. Sonho que está se tornando realidade. A Águas do Rio realizou melhorias operacionais no sistema que abastece o bairro e agora a população comemora a chegada da água tratada com fornecimento regular.



“Eu vivo aqui há 22 anos e, durante todo esse tempo, eu pegava minha bicicleta para transportar os galões de água que eu tinha de encher. Esse era o único jeito de ter água para atender as necessidades básicas da minha família. Foram anos e anos nesse sacrifício, mas agora tudo mudou. Minha torneira cai água clarinha”, comemora a moradora, Cristiane Vilela.



Ela vive com a família de sete pessoas, sendo três crianças, e avalia a importância de ter acesso à água tratada.

“Água é saúde, né? Então só tenho o que agradecer a Águas do Rio por ter proporcionado essa grande felicidade, que é poder abrir a torneira e sair água limpa todos os dias, sempre que precisamos”, completa Cristiane.



A região já era contemplada com rede de água, mas o abastecimento não era regular. A partir de estudos técnicos, a concessionária realizou adaptações no sistema, controlando o nível da água do reservatório que abastece Vila Urussai, aumentando a oferta de água na localidade.



O diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada, Cleyson Jacomini, explica que a melhoria foi realizada após monitoramento do sistema.

“A região já era contemplada com rede de abastecimento, mas os moradores sofriam com a falta d’água constante. Nós estudamos a área e realizamos adaptações no sistema, controlando o nível da água do reservatório que abastece a localidade e aumentando a oferta de água aos moradores”, finaliza.