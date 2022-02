Obra de reforma no Conjunto Salgado Filho, em Xerém - Divulgação

Publicado 15/02/2022 15:37

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis esteve com moradores do conjunto habitacional Salgado Filho, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Xerém, para anunciar o início das obras de recuperação e reforma do conjunto residencial de 200 apartamentos. O serviço está sendo realizado pelo Governo do Estado, através da CEHAB (Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro), em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias.

"Hoje estamos trazendo a notícia tão aguardada pelos moradores do Conjunto Salgado Filho: o início das obras de recuperação e reforma de toda a estrutura dos blocos. Essa é mais uma obra que vem reforçar a grande parceria que temos com o Governador Cláudio Castro. Estejam certos de que, com o apoio do Governo do Estado e investimentos em saúde, educação, infraestrutura e habitação, vamos fazer uma transformação em Duque de Caxias", ressaltou o prefeito Washington Reis.

Entre as melhorias previstas na realização da obra estão pintura interna e externa das edificações, impermeabilização, recuperação dos telhados, dos reservatórios de águas e das redes de esgoto sanitário. Serão beneficiadas cerca de 200 famílias que há décadas residem na Praça dos Blocos, como é conhecido o conjunto. Muitas dessas famílias são de antigos funcionários da FNM (Fábrica Nacional de Motores).



Entre as melhorias previstas na realização da obra estão pintura interna e externa das edificações, impermeabilização, recuperação dos telhados, dos reservatórios de águas e das redes de esgoto sanitário. Serão beneficiadas cerca de 200 famílias que há décadas residem na Praça dos Blocos, como é conhecido o conjunto. Muitas dessas famílias são de antigos funcionários da FNM (Fábrica Nacional de Motores).

Dona Elci Nóbrega de Oliveira, há 53 anos morando no conjunto residencial, fez questão em falar o quanto estava feliz.

“Pra quem como eu, que mora nos blocos há mais de 53 anos, receber uma notícia como essa do prefeito Washington Reis, é muito bom. Estou maravilhada e muito agradecida por tudo que eles têm feito por nossa Vila e por todo Xerém!”, disse Dona Elci Nóbrega, feliz da vida.