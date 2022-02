Obras no bairro Jardim Gramacho, em Caxias - Divulgação

Publicado 15/02/2022 12:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está realizando obras de infraestrutura em todas as regiões da cidade. Além das obras de drenagem e pavimentação que estão em andamento em diversos bairros, realizadas com recursos próprios pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, outros importantes projetos contam com a parceria do Governo do Estado e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.



Como parte da rotina diária, o prefeito Washington Reis visita obras que estão em andamento no município. No último fim de semana, ele esteve na comunidade Maruim, no bairro Jardim Gramacho, no primeiro distrito, em companhia do deputado estadual Rosenverg Reis, do presidente da Câmara Municipal, Celso do Alba, e do secretário de Obras, João Carlos Grilo, onde conversou com moradores que agradeceram as melhorias.

Diversas ruas do bairro Jardim Gramacho já foram beneficiadas com recapeamento asfáltico e, as que faltam, estão sendo concluídas. Na região, os moradores também vão ganhar uma praça com quadra de areia, pista de caminhada, campo de grama sintética, academia de ginástica e playground, além de iluminação em Led em todas as ruas.



No domingo, Washington Reis também visitou as obras que estão sendo realizadas nos hospitais Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e Adão Pereira Nunes, este último municipalizado recentemente.



Outra importante obra na área de saúde é a construção da nova UPH (Unidade Pré-Hospitalar) do Pilar. A unidade está sendo construída na Rua Carlos Avelar, em frente ao atual posto de saúde 24 horas, vai funcionar como um mini-hospital e com equipamentos modernos. Os moradores do bairro e de regiões vizinhas vão contar com atendimento ambulatorial em diversas especialidades, exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, sala de vacinas, uma sala vermelha que funcionará como uma pequena UTI, além de vários programas de saúde.

