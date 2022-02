Inauguração do novo polo de esporte em Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação

Publicado 14/02/2022 10:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou a 33ª unidade do programa Aqui tem Esporte, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Localizado na Avenida Visconde de Caravelas, no bairro Saracuruna, no segundo distrito, o polo recreativo/esportivo vai atender durante a semana a mais de 1.800 moradores da localidade e bairros vizinhos. O programa, que está completando cinco anos de funcionamento, está beneficiando mais de 20 mil crianças, jovens, adultos e a terceira idade com diversas atividades.

O novo polo vai oferecer aulas de Ballet contemporâneo, Ballet baby, Kickboxing, TKD, Jiu-jitsu, Ritmos, Dance mix, Dança de salão, Jazz funk, Hidroginástica, Natação infantil, Ginástica, Circuito funcional, GAP e Boxe. Além disso, uma nova unidade em Parada Angélica, que será inaugurada nos próximos dias, terá Hidroginástica, Natação infantil, Ginástica, Circuito funciona, GAP, Ritmos, Dance mix, Zumba, Jazz funk, Dança de salão, Karatê, Kickboxing, TKD e Ballet.

Polo de Parada Angélica



No dia 21, os moradores de Parada Angélica, poderão contar com mais uma unidade do programa Aqui tem Esporte. Será inaugurada na Rua Sandi, nº 10, a 34ª unidade que, em apenas três dias de inscrição, já matriculou mais de 1.300 alunos.



Para se inscrever, o interessado deve procurar um dos polos que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira. No dia 21, os moradores de Parada Angélica, poderão contar com mais uma unidade do. Será inaugurada na Rua Sandi, nº 10, a 34ª unidade que, em apenas três dias de inscrição, já matriculou mais de 1.300 alunos.