Publicado 11/02/2022 19:06

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis cumpriu uma extensa agenda em Brasília nesta sexta-feira (11/02). Ao lado do deputado estadual Rosenverg Reis, do deputado federal Gutemberg Reis, do secretário da Casa Civil de Duque de Caxias, Rodrigo Rangel, eles se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro para debater temas importantes para melhorias da qualidade de vida da população de Duque de Caxias e do estado do Rio.

Entre os assuntos abordados, Washington Reis garantiu mais investimentos para programas de segurança pública, como o “smart city”, além de verbas para obras de infraestrutura, dragagem de rios, projetos de desfavelização, melhorias para a educação, saúde, e outros.



Durante a reunião, ficou marcada uma visita do presidente ao munícipio da Baixada Fluminense, no mês de março, para o lançamento de um conjunto de obras federais: o Polo Tecnológico de Xerém, o campus de Medicina da UFRJ na cidade e uma unidade da Casa da Mulher, um espaço destinado ao atendimento humanizado à mulher em situação de violência doméstica.

"Combinamos uma agenda para o lançamento do maior pacote de obras que a cidade já teve. Vamos lançar o curso de Medicina federal para o filho do povo trabalhador da cidade, além do polo tecnológico e muito mais. Foi uma reunião administrativa, uma reunião de trabalho", destacou o prefeito Washington Reis.