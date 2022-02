Fundec - Divulgação

Publicado 11/02/2022 11:01

Duque de Caxias - A Fundec abriu nesta sexta-feira, 11, às 10h, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de instrutores. Serão nove áreas de atuação disponíveis. O prazo para inscrição, que deve ser feita por meio do site da Fundação (www.fundec.rj.gov.br), vai até a próxima terça-feira (15). As áreas disponibilizadas pelo PSS para os instrutores são as seguintes: logística, auxiliar administrativo, DP/RH, recepcionista em serviços de saúde, manicure e pedicure, mandarim, saxofone, baixo e bateria.

É necessário que os candidatos conheçam as normas contidas no edital e se certifiquem que preenchem e comprovem todos os requisitos exigidos ao cargo pretendido.

A lista final com os candidatos classificados estará disponível no site a partir do dia 18 de fevereiro, sendo de inteira responsabilidade dos postulantes às vagas manter-se informados pelos principais canais de comunicação da Fundação.

Para mais informações, mande uma mensagem de texto para o Whatsapp, o número é 9 7464-6089.