Prefeitura de Duque de Caxias assiste moradores afetados pelas chuvas - Divulgação

Publicado 09/02/2022 12:56

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, continua trabalhando em Xerém para atender as famílias prejudicadas pelas chuvas que atingiram a região na última segunda-feira, 7. Na terça, 8, foram cadastradas 20 famílias residentes no km 51 e nas ruas Ísis e Décio de Oliveira, que receberam colchões e kits dormitório da Defesa Civil, além de kits de higiene e cestas básicas. No distrito, homens e máquinas da Prefeitura seguem trabalhando e limpando as ruas e redes de escoamento de água.

No momento, com a diminuição da intensidade das chuvas, o município passou para o Estágio de Monitoramento. Entretanto, a Defesa Civil informa que, como ainda há previsão de chuva de moderada a forte, para esta quarta-feira, a classificação pode mudar no decorrer do dia. Se isso acontecer os moradores de áreas consideradas de risco receberão mensagem de alerta via SMS.



A Escola Municipal Santo Agostinho e o CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher), que foram afetados pelas chuvas e haviam tido seu funcionamento suspenso na terça-feira, já estão funcionando normalmente. Não foram registrados desalojados e desabrigados no município.

A Defesa Civil pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

