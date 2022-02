Rio começa a vacinação infantil - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 08/02/2022 14:30

Duque de Caxias - Na próxima sexta-feira, 11, através do esforço conjunto das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, Duque de Caxias realiza um mutirão de vacinação contra a Covid-19 em 26 escolas da rede municipal e será aberto para todas as crianças, alunos ou não, de 06 a 11 anos de idade. O Dia D tem como objetivo incentivar a vacinação de todas as crianças na faixa etária indicada, além de reforçar a segurança de alunos e profissionais de ensino na volta às aulas.

“Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, estamos levando a vacinação infantil para as escolas. Com isso, queremos alcançar não só os alunos e alunas, mas também a todas as crianças que moram próximas a essas escolas. A determinação do prefeito Washington Reis é de que a vacinação chegue ao maior número de crianças do município. Além do Dia D nas escolas, os responsáveis também podem vacinar as crianças, de segunda a sábado, nas unidades de saúde do município”, reforça Drº Daniel Puertas, Secretário Municipal de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou cartão do SUS e a carteira de vacinação da criança.

Confira a lista das escolas que participam do Dia D da Vacinação Infantil, que acontece na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, das 13h às 16h:

1º DISTRITO

* CIEP Brizolão 097 Carlos Chagas

Endereço: Av. República do Paraguai, s/n – Sarapuí

* E.M. Drº Ricardo Augusto de Azeredo Vianna

Endereço: Av. Dep. Almeida Franco, Lt 05/Qd 68 - Olavo Bilac

* E.M. Hermínia Caldas da Silva

Endereço: Rua Dr. Otávio Ascoli, s/n - Centenário

* E.M. Ruy Barbosa

Endereço: Av. Rio Branco, 20 - Gramacho

* E.M. Joaquim da Silva Peçanha

Endereço: Rua Felisbelo Freire - Parque Beira Mar

2º DISTRITO

* E.M. Sete de Setembro

Rua F, s/n - Parque Nova Esperança - São Bento

* E.M. Coronel Eliseu

Endereço: Rua Antônio Gonçalves Martins, Lt 18/Qd 07 - Parque Comercial

* E.M. Cidade dos Meninos

Endereço: Rua São Luís, 21 - Pilar

* E.M. Solano Trindade

Endereço: Rua da Felicidade, 3 - Pilar

* E.M. Nísia Vilela Fernandes

Endereço: Av. Pres. Kennedy, s/n – São Bento

* E.M. Jornalista Moacyr Padilha

Endereço: Rua Nadir, s/n – Vila Maria Helena

* E.M. Nossa Senhora do Pilar

Endereço: Av. Nossa Srª do Pilar, 300 - Pilar

* E.M. Monteiro Lobato

Endereço: Rua do Rosário, 118 – Campos Elíseos

* E.M. Tancredo Neves

Endereço: Rua Dr. Josias de Freitas, s/n - Parque Eldorado

* CIEP 318 Paulo Mendes Campos

Endereço: Av. Pres. Rosenvelt, s/n - Saracuruna

* E.M. Pedro Rodrigues do Carmo

Endereço: Rua Dom Pedro I – Cangulo - Saracuruna

3º DISTRITO

* CIEP 330 Brizolão Municipalizado Maria da Glória Corrêa Lemos

Endereço: Av. Automóvel Clube, Km 56 – Santa Lúcia

* CIEP 015 Brizolão Municipalizado Henrique de S. Filho Henfil

Endereço: Av. 31 de Março, 88 – Parque Paulista

* E.M. Almirante Tamandaré

Endereço: Av. Automóvel Club, Km 52 - Jardim Rotsen

* E.M. Jardim Anhangá

Endereço: Rua M, Lt 32/Qd 59 - Jardim Anhangá

* E.M. Marechal Floriano Peixoto

Endereço: Rua David Campista, n. 08 – Parada Angélica

* E.M. Carlos Drummond de Andrade

Endereço: Rua Goindira, 343 - Imbariê

* E.M. Rotary

Endereço: Rua Alagoas, 12 – Santa Cruz da Serra

4º DISTRITO

* E.M. Santo Amaro

Endereço: Rua Antônio Guedes, 265 - Santo Antônio - Xerém

* E.M. Castro Alves

Endereço: Rua Maurícia, Qd 10 - Jardim Olimpo

* E.M. Ely Combat

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, n. 17 - Xerém