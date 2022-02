Vereadores de Caxias cobram melhorias no abastecimento de água - Divulgação

Publicado 07/02/2022 13:45

Duque de Caxias - Os vereadores voltaram a falar sobre a empresa Águas do Rio que, desde de 01/11, assumiu efetivamente, no lugar da Cedae, os serviços de água e esgoto em 27 cidades fluminenses, entre elas, Duque de Caxias. Alex da Juliana do Táxi (MDB) reiterou o pedido feito pelo vereador Alex Freitas (SD), na sessão de 01/02, para a criação da Comissão Parlamentar de Atenção aos Recursos Hídricos e Esgotos.

“A Águas do Rio ainda não provou para que veio ao município. Só querem ficar nas comunidades e nas ruas cadastrando os moradores, mas solucionar os problemas, com agilidade, ainda não estão”.

O vereador Moisés Neguinho (PMB) comentou que os moradores de Duque de Caxias têm expectativas com a empresa Águas do Rio para resolver os problemas com o abastecimento que persistem há décadas.

“Queremos a água nas torneiras de todos os moradores do município”, enfatizou ele.



Alex Freitas foi categórico destacando a situação do sistema de distribuição do fornecimento de água e esgoto. Reiterou urgência na criação da Comissão Parlamentar frisando seu intuito de discutir com a empresa a forma de atendimento à população, a questão da tarifa social, da qualidade da água, troca de tubulações, entre outros pontos.



Aprovação de Projetos



Ainda na ultima sessão plenária, os vereadores aprovaram dois Projetos de Decretos Legislativos concedendo títulos e o Projeto de Lei Complementar nº 002/2021, de autoria do vereador Alex Freitas, que disciplina o uso do Sistema Viário Urbano Municipal para exploração do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e de serviço compartilhamento de veículos sem condutor vinculado, ambos intermediados por plataformas digitais gerenciadas por Aplicativos de Compartilhamento de Transporte (ACT’s).



“Esses aplicativos cobram percentual do trabalhador que está dirigindo o veículo e a Prefeitura não recebe nada sobre esses serviços. É uma forma de tentar regulamentar para que a Prefeitura possa arrecadar esse montante”.



As propostas foram aprovadas em 1º e 2º turno de discussões e votações a pedido do vereador Moisés Neguinho.