Jussara Freire vai se apresentar no Palco do Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 03/02/2022 19:34

Duque de Caxias - Em fevereiro, o projeto Palco Caxias Shopping terá programação para todos os estilos musicais. Na temporada do mês, a cada semana artistas convidados vão apresentar, na praça de alimentação, o melhor da MPB, do Sertanejo, do Pop Rock, além de Sambas & Marchinhas. Os shows acontecem todas as sextas-feiras, sempre às 19h30.

Nesta sexta, dia 04/02, a cantora e compositora Juçara Freire apresenta repertório com grandes sucessos da MPB. Já no dia 11/02, Priscila Bellot promete uma noite de “sofrência” e diversão com canções sertanejas na praça de alimentação do Caxias Shopping. No dia 18/02, a curtição será com o melhor do pop rock, com o cantor Eduardo Bizerril. E, para fechar o mês em grande estilo, no dia 25/02, o músico Jorge Bodhar vai celebrar a chegada do Carnaval com muito samba e as tradicionais marchinhas para ninguém ficar parado.

Palco Caxias Shopping

Dia 04/02 - Sexta - Juçara Freire - MPB

Dia 11/02 - Sexta - Priscila Bellot - Sertanejo

Dia 18/02 - Sexta - Eduardo Bizerril - Pop Rock

Dia 25/02 - Sexta - Jorge Bodhar - Sambas & Marchinhas

ENTRADA GRATUITA