Caxias amplia vacinação contra Covid para crianças a partir dos 6 anos | Duque de Caxias | O Dia

Crianças começam a ser vacinadas contra Covid-19 em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/02/2022 19:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com a campanha de vacinação infantil no município, nesta sexta-feira (04/02). A faixa etária foi ampliada, passando a incluir as crianças de 06 anos. Podem receber a primeira dose todas as crianças de 06 a 11 anos e aquelas de 05 a 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente, mediante a apresentação de laudo médico. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS da criança.

A vacinação infantil acontece, das 13h às 16h, com atendimento para pedestres, nas seguintes unidades:

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - UPH Xerém - UPH Equitativa - UPH Saracuruna - UPH Imbariê - UPH Campos Elíseos - UPH Pilar - UBS Alaíde Cunha (Copacabana) - UBS Sarapuí. A vacinação para crianças de 06 a 11 anos também acontece, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, nas unidades da rede de Atenção Básica do município (Veja a lista dessas unidades acessando o link no final da matéria).



A vacinação para adolescentes e adultos (12 anos ou mais) também segue, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, nas seguintes unidades: Hospital Municipal Duque - Centro Municipal de Saúde (CMSDC) - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

É obrigatória a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com foto. Confira no link ao final da matéria, quais são as unidades da rede de Atenção Básica que também disponibilizam as três doses da vacina, das 8h às 12h.

As Gestantes, Puérperas e Lactantes podem receber a primeira, segunda e terceira (para quem completou 5 meses da segunda dose) no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.



Testagem rápida para Covid-19

A testagem rápida para a Covid-19 está disponível para todas as pessoas que apresentem sinais respiratórios agudos ou, pelo menos, dois dos sintomas listados, façam o teste rápido: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou degustativos. A testagem também é recomendada para todos aqueles que tiveram contato recente com casos positivos de Covid-19. A SMS alerta que a testagem será limitada ao número de senhas disponíveis em cada unidade.

Nesta sexta-feira (04/02), a testagem da Covid-19, acontece nas seguintes unidades, das 8h às 12h:

* Primeiro Distrito: ESF Beira Mar – ESF Parque Felicidade – ESF Jardim Gramacho IV – ESF Gramacho I, II e III - ESF Otacílio da Silva – ESF Mangueirinha - UBS Jardim Leal (Fátima de Oliveira Thomaz) – UBS Edna Salles (Jardim Gramacho)

* Segundo Distrito: ESF Parque Comercial – ESF Parque Esperança – ESF Pilar I e II – UBS José Camilo

* Terceiro Distrito: ESF Barro Branco – ESF Jardim Anhangá - ESF Nova Campinas – ESF Parada Morabi

*Quarto Distrito: ESF Santo Antônio – UBS Barão do Amapá