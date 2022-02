Fazenda Paraíso, em Caxias, completa um mês de funcionamento - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 03/02/2022 14:12

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias celebrou os primeiros trinta dias de funcionamento da Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país. O local fica em Xerém e conta com alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. As instalações contam ainda com um canil público e um cemitério para cães e gatos.

Fazenda Paraíso, em Caxias, completa um mês de funcionamento Gabriel Mendes/Divulgação



Durante o dia, os internos e seus familiares tiveram a oportunidade de se encontrar, almoçar e comemorar o avanço nos tratamentos e a dedicação de cada um deles nas atividades desenvolvidas no espaço. O prefeito Washington Reis esteve no almoço e falou sobre a iniciativa.

“A Fazenda Paraíso é um projeto que Deus colocou no nosso coração. Eu venho aprendendo, a cada dia, que uma obra como essa é uma obra de grandes desafios. Aqui, vamos cuidar, cada vez mais, e dar oportunidades a essas pessoas que tanto precisam de nós”, ressaltou o prefeito.



A rotina do espaço já vem provocando uma transformação na vida de muitas pessoas, como o interno Leandro Valadares.

“Eu pretendo, daqui pra frente, ficar longe das drogas e ajudar os meus amigos, que usam, a sair também dessa vida. Quero mostrar que o que a Fazenda Paraíso está fazendo pela minha vida pode fazer pela vida deles também”, contou Leandro.