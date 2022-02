Professores de Duque de Caxias participal do Projeto Prosa - Divulgação

Professores de Duque de Caxias participal do Projeto ProsaDivulgação

Publicado 02/02/2022 11:23

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, informa que o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização, Leitura e Escrita, com turma prevista para o início no 1º semestre deste ano, na modalidade on-line, está com inscrições abertas. O curso é voltado para professores da rede municipal. As inscrições podem ser feitas até o dia 11/02.



O Programa Rio+Alfabetizado é um projeto de formação criado com objetivo de aprimorar o desenvolvimento dos professores alfabetizadores de todo o estado do Rio de Janeiro. Os cursos, que serão oferecidos com adesão voluntária, pretendem elevar a qualidade do ensino e combater o analfabetismo no Estado.



Segundo a secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, é muito importante dar continuidade e aprofundar os conhecimentos pedagógicos.

“O professor terá a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos na área e, desta forma, favorecer a resolução das demandas e os desafios da educação”, declarou a gestora da pasta.



Faça a sua inscrição aqui: https://latuerj.pr2.uerj.br/