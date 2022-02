Obras de infraestrutura em Duque de Caxias vão beneficiar mais de 300 ruas - Divulgação

Publicado 01/02/2022 16:48

Duque de Caxias - Com uma população em torno de um milhão de moradores, Duque de Caxias vem atraindo grandes empresas e conseguindo se manter entre as cidades que mais geram empregos no estado. Atualmente, projetos de grande porte estão em andamento no município. As parcerias firmadas pelo prefeito Washington Reis com os governos federal e estadual beneficiam moradores de diversos bairros e mais de 300 ruas com obras de infraestrutura.



São 138 km de obras de drenagem e pavimentação de ruas em várias regiões, principalmente naquelas áreas que costumam registrar problemas durante os períodos de chuvas fortes. As obras em andamento vão beneficiar famílias e moradores residentes nos bairros Parque Capivari, Chácaras Rio Petrópolis/São Judas Tadeu, Campos Elíseos, Pilar, Parque Eldorado, Vila Urussaí, Fonseca, Parque Jonas Godin, Parque Império, Cangulo e Chácaras Arcampo. Todos os distritos estão recebendo ainda obras de drenagem e pavimentação, além de iluminação pública de Led.

O prefeito Washington Reis sempre destaca as parcerias firmadas com o estado e o carinho que o governador Cláudio Castro tem com a cidade.

“Duque de Caxias segue avançando cada vez mais. Somos muito gratos por tudo e tenho certeza de que ainda faremos muito mais”, disse o prefeito após o encontro nesta terça-feira (1/02) com o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade. Participaram da reunião o secretário municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, João Carlos Grilo, o deputado estadual Rosenverg Reis e o secretário municipal de Transportes e Serviços Públicos, Sandro Lelis.