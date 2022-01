Crianças começam a ser vacinadas contra Covid-19 em Duque de Caxias - Divulgação

Crianças começam a ser vacinadas contra Covid-19 em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/01/2022 11:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias amplia, nesta segunda-feira (31/01), a vacinação infantil para crianças com idade de 07 a 11 anos e para aquelas com comorbidades ou deficiência permanente (de 5 a 11 anos), mediante a apresentação de laudo médico. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS da criança.

A vacinação infantil acontece das 13h às 16h, com atendimento para pedestres, nas seguintes unidades:

- Centro Municipal de Saúde (CMSDC)

- Hospital Municipal Duque

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

- UPH Saracuruna

- UPH Imbariê

- UPH Campos Elíseos

- UPH Pilar

- UBS Barão do Amapá



A Vacinação Infantil para crianças de 07 a 11 anos também acontece, das 08h às 12h, nas unidades da rede de Atenção Básica do município (Veja a lista dessas unidades acessando o link no final da matéria).



Outros grupos



Duque de Caxias segue também com a aplicação de todas as doses da vacina contra a Covid-19, nas seguintes unidades, das 8h às 12h: Hospital Municipal Duque - Centri Municipal de Saúde (CMSDC) - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém. As unidades da rede de Atenção Básica também disponibilizam as três doses da vacina, das 8h às 12h. Para a vacinação é obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com foto.

As Gestantes, Puérperas e Lactantes podem receber a primeira, segunda e terceira (para quem completou 5 meses da segunda dose) no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém . As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.



Testagem rápida para Covid-19

A testagem rápida para a Covid-19 está disponível para todas as pessoas que apresentem sinais respiratórios agudos ou, pelo menos, dois dos sintomas listados, façam o teste rápido: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou degustativos. A testagem também é recomendada para todos aqueles que tiveram contato recente com casos positivos de Covid-19. A SMS alerta que a testagem será limitada ao número de senhas disponíveis em cada unidade. Nesta segunda-feira (31), o teste rápido acontece, das 8h às 12h, nas seguintes unidades:

• Primeiro Distrito: ESF Jardim Gramacho I, II, III e V - ESF Otacílio da Silva - ESF Calundu - ESF Vila São Luiz - UBS José de Freitas (Vila Operária) - UBS Jardim Leal (Fátima Oliveira Thomaz) - UBS Sarapuí.

• Segundo Distrito: ESF Parque Esperança - ESF Pilar I e II - ESF Pilar III, IV e V - ESF Cangulo - ESF Vila Urussaí - UBS Antônio Granja (Parque Fluminense) - UBS José Camilo (Jardim Primavera) - UBS Nair Borges (Figueira)

• Terceiro Distrito: ESF Vila Maria Helena/Codora - ESF Imbarie - ESF Parada Angélica - ESF Parque Eldorado - ESF Taquara - ESF Parada Morabi

• Quarto Distrito: UBS Parque Leal



Confira os dias e as unidades da rede de Atenção Básica (ESFs e UBSs) que fazem a testagem rápida, vacinação de crianças de 07 a 11 anos (Sem comorbidades), adolescentes (a partir de 12 anos) e adultos, durante o mês de janeiro, acessando o link do PDF: https://drive.google.com/file/d/1IVf-k75vWpo8V-U7PO_SuXMy4QgtpDu1/view?usp=sharing