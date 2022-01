Grande Rio volta com tradição da ala de pandeiristas | Duque de Caxias | O Dia

Grande Rio volta com a tradição da ala de pandeiristas - Justin Scott Parr/Divulgação

Publicado 28/01/2022 14:22

Duque de Caxias - Em mais uma iniciativa que tem como objetivo reviver os grandes momentos da história das escolas de samba, o Acadêmicos do Grande Rio, em seu desfile de 2022, vai levar para a Sapucaí um grupo de pandeiristas. Nele, passistas masculinos fazem malabares com um pandeiro, interagindo com as passistas femininas.





A ala dos pandeiros, como vem sendo chamada na agremiação, surgiu, segundo o Diretor de Carnaval Thiago Monteiro, como resultado da proposta de valorizar o samba no desfile, mostrando uma escola mais solta.

“Pensamos em resgatar a tradição que se via nos anos 1970 e 1980, em que havia esses grupos que mostravam o samba no pé, o samba raiz. A ideia é ser bem alegre, uma característica do passista à moda tradicional. Vimos nesse enredo, que fala de Exu e da energia das ruas, um excelente mote para reviver isso em nosso desfile”, comemora Thiago, lembrando também que, em 2020, a escola também reeditou sua ala de casais de mestre-sala e porta-bandeira mirins, com aprovação de público e crítica.





De acordo com a diretora da ala de passistas Marisa Furacão, a ideia foi muito bem recebida por suas dançarinas.

“Quando eu comentei sobre a proposta com elas, a empolgação foi geral. Os meninos e as meninas estão treinando para reeditar esse grupo. Os passistas masculinos também estão muito entusiasmados. Muitos nunca haviam usado um pandeiro para rodar. Estudaram vídeos e fotos e estão se saindo muito bem”, afirma Furacão.



Os treinos específicos começaram assim que o projeto foi apresentado para os diretores. Avelino Ribeiro, que coordena os passistas masculinos da agremiação, comenta que os rapazes ficaram surpresos com a ideia e felizes pela valorização de seu trabalho.

“Optamos por recrutar os pandeiristas dentro da nossa ala. Os interessados começaram a ensaiar e hoje estão mostrando uma incrível habilidade”, garante o diretor. Além disso, Avelino é um entusiasta da proposta: “Com a modernização do Carnaval, esse quadro desapareceu da Avenida, por preocupações com a cronometragem e padronização dos desfiles. Estamos muito orgulhosos por retomar essa tradição, que mostra nossa alegria e propicia a interação com o público”, ele assegura.



O Acadêmicos do Grande Rio levará para a Avenida em 2022 o enredo “Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu”, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.