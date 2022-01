Caxias Shopping inaugura Parcão para diversão dos pets - Divulgação

Caxias Shopping inaugura Parcão para diversão dos petsDivulgação

Publicado 27/01/2022 19:47

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está cada vez mais conectado com os pets! Agora, o centro comercial vai inaugurar o Parcão, um local gratuito no mall para o lazer da bicharada. O espaço projetado em parceria com a loja Kão Mix está totalmente equipado para os cães socializarem e brincarem em barra de salto, barquinho pet com bolinhas, miniplay pet, diversos tipos de escalada pet, castelinho e túnel pet.

Para maior comodidade de todos, o Parcão vai disponibilizar filtro de água pet, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca. Outra atração é o “MURAU”, um quadro de fotos para os clientes orgulhosos exibirem as imagens dos seus bichinhos.



Durante todo o período de permanência no Parcão, os pets precisam estar acompanhados por um responsável maior de idade. Para frequentar o espaço, os cachorros devem estar vacinados, vermifugados e com controle de pulgas e carrapatos em dia. As regras completas para uso do Parcão podem ser acessadas no site do Caxias Shopping (https://caxiasshopping.com.br/conteudo/parcao.htm).



Além da diversão, o espaço oferece a oportunidade para todos os frequentadores apoiarem a causa animal a partir da doação de tampinhas plásticas de garrafa PET. Desde março de 2021, o Caxias Shopping promove ação de arrecadação do material reciclável, que é encaminhado para a ONG Rio Eco Pets. Na instituição, as tampinhas são vendidas para reciclagem e o valor é revertido em tratamento veterinário e rações para animais abandonados.



“Com a inauguração do Parcão, demos mais um passo para nos conectar com nossos frequentadores e consolidar o shopping como um espaço de lazer e diversão para todos os membros da família, incluindo os integrantes de quatro patas”, diz Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.



Parcão no Caxias Shopping



Local: 1º piso, próximo à Americanas Express



Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; Domingos e feriados, das 13h às 21h



Regras para uso do espaço: https://caxiasshopping.com.br/conteudo/parcao.htm



Entrada Gratuita