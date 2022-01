Fazenda Paraíso, em Caxias, atrai turistas e grupo de ciclistas | Duque de Caxias | O Dia

Fazenda Paraíso, em Duque de Caxias, vira point turístico - Divulgação

Publicado 27/01/2022 18:18

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, a Fazenda Paraíso está se tornando, além do maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, um grande ponto de encontro e turismo, com destaque para a visitação de grupos ciclísticos. No último final de semana, um desses grupos esteve no local após a prática do pedal e aproveitou para conhecer e contemplar o espaço de natureza exuberante.



A fazenda fica em Xerém, no quarto distrito do município, e foi inaugurada no final do ano passado, em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Washington Reis e do governador Cláudio Castro. O local possui alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. As instalações contam ainda com um canil público e um cemitério para cães e gatos.



O projeto, inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal. Na Fazenda Paraíso, os internos recebem atendimento médico, psicológico, de assistência social, participam de terapias, atividades diversificadas e cursos profissionalizantes. Há ainda um templo religioso e um espaço de oração no alto do monte.



O prefeito Washington Reis afirma que o trabalho desenvolvido será constante.

“Nós já vemos isso aqui como um projeto social de maior case de sucesso do Brasil porque é só replicá-lo em todos os municípios do país. Nós podemos até ter um cidadão envolvido com as drogas, mas o que não aceitamos é ele ficar jogado. Nós temos a obrigação, como ser humano, de cuidar dele e oferecer alternativas para que ele possa vencer o vício. Queremos o nosso povo feliz, vivendo com dignidade” disse o prefeito.