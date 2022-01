Implantação de novo registro de água melhora o abastecimento em Caxias - Divulgação

Implantação de novo registro de água melhora o abastecimento em CaxiasDivulgação

Publicado 28/01/2022 12:10

Duque de Caxias - A Águas do Rio vem avançando em ações para a melhoria do abastecimento em Duque de Caxias. Desta vez, foi a comunidade Lagoinha a contemplada, o que renovou a esperança dos moradores com a tão sonhada água tratada. Um novo registro foi instalado na Avenida Presidente Kennedy, aumentando a oferta de água para a população local, beneficiando mais de três mil pessoas.



“Seguimos atuando de maneira incansável em obras de melhorias, principalmente nos locais onde o abastecimento é precário. Chegamos para trazer mais saúde e dignidade para as famílias das regiões onde atuamos e estamos empenhados em fazer esse trabalho, transformando a realidade de muita gente”, afirma Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio.

E quem comemora são os moradores. Nei Robson, mais conhecido como Nei Lagoinha, é líder comunitário há 40 anos e vibra com a chegada da água.

“Quero agradecer a Águas do Rio pela água que está caindo aqui nas ruas Resende, Barbacena, Petrópolis, Teresópolis e Palmira. Nosso sofrimento vinha acontecendo desde novembro e agora essa realidade vai ser mudada. Temos água até na parte alta. Vi o trabalho sendo feito por toda a equipe e só tenho a comemorar”, finaliza.