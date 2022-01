Doação de sangue em Caxias atrai centenas de doadores - Divulgação

Publicado 28/01/2022 11:04

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em parceria com o Hemorio, promoveu mais um mutirão para doação de sangue no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). Repetindo o sucesso das campanhas anteriores, o número de doadores superou as expectativas. A ação, que aconteceu das 10h às 15h, registrou a presença de 125 doadores possibilitando a captação de 95 bolsas de sangue. A iniciativa atraiu não só moradores do município, mas também profissionais de saúde e trabalhadores da própria unidade.



“É muito gratificante ver a adesão da população e dos trabalhadores da saúde às campanhas de doação aqui do Hospital Moacyr do Carmo. É importante que todos saibam que essas doações captadas pelo Hemorio são essenciais para abastecer os bancos de sangue, não só da rede pública de saúde de Duque de Caxias, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro”, ressaltou Drª Vanessa Castro, diretora geral do HMMRC.

Em ofício encaminhado à direção do hospital, o Hemorio manifestou sua gratidão a todos os doadores e a parceria com a administração municipal, reforçando a importância da adesão de todos os cidadãos às campanhas de coleta externa promovidas pela instituição.

“As campanhas de coleta externa promovem a prática da doação voluntária de sangue em nossa sociedade”, destacou o Hemorio no documento.



Onde doar?



Quem tiver interesse em participar pode doar sangue diretamente no Hemorio, que funciona todos os dias do ano, inclusive aos finais de semana, das 7h às 18h. Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio ou ligar para o Disque Sangue, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, por meio do número 0800 282 0708. O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, 08, Centro do Rio.