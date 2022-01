Cinema Nosso lança projeto de formação profissional online e gratuita | Duque de Caxias | O Dia

Cinema Nosso lança Projeto Ginga, formação profissional online e gratuita em audiovisual, games e cultura digital - Divulgação

Cinema Nosso lança Projeto Ginga, formação profissional online e gratuita em audiovisual, games e cultura digitalDivulgação

Publicado 26/01/2022 14:48

Duque de Caxias - A educação brasileira tenta se adaptar à realidade da Covid-19 que trouxe desafios para alcançar estudantes que, muitas vezes, não têm acesso a uma ferramenta tecnológica adequada. Com isso, percebe-se que para promover a transformação social é preciso que a tecnologia e a cultura façam parte do processo de aprendizagem. Para isso, o Cinema Nosso lançará formações que têm como objetivo fortalecer a cultura de respeito aos Direitos Humanos junto a uma formação profissionalizante em audiovisual, games e cultura digital. O Projeto Ginga - Inovar para Transformar é patrocinado pela Petrobras, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo Federal, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura, e pretende ampliar o acesso ao conhecimento de jovens de 18 a 29 anos dos municípios de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias.



As formações serão totalmente gratuitas e online, permitindo que jovens comunitários dessas regiões, que estão fora da escola e do mercado de trabalho, tenham oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos e socioemocionais para mudar a sua realidade. Junto ao programa de formação, haverá a trilha em Gestão de Carreira, permitindo que eles possam entender melhor sobre seus sonhos e consigam traçar metas para dar os primeiros passos a seus objetivos.

“Como o próprio nome diz, Ginga é movimentar-se. É a ação de quem você quer ser, são as sequências de passos para conquistar planos futuros ou até mesmo seus sonhos. Queremos contribuir para que jovens dos municípios de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias também tenham essa oportunidade através da aprendizagem na área do audiovisual e novas tecnologias junto aos direitos humanos, tornando-os pessoas que pensam em si e na sociedade também. Compreender que a arte de fazer filmes, jogos ou produtos culturais também pode estar conectada com mensagens de reflexão sobre nossa forma de ver e levar a vida”, comenta Gabriela Gonçalves, coordenadora de projetos de juventude do Cinema Nosso.A partir de janeiro, o Cinema Nosso vai começar a disponibilizar conteúdos no canal do Youtube. A instituição também disponibiliza um cadastro para enviar novidades aos interessados na formação, além de algumas informações pelo Instagram e Facebook .O Cinema Nosso é uma instituição sociocultural, com sede no Rio de Janeiro, que trabalha há 20 anos com Juventudes, Educação e Audiovisual. Foi fundado em 2000 por sete jovens de origem popular que enxergaram, na época, uma ausência de identidade no mercado audiovisual a partir do filme Cidade de Deus. Hoje, é um centro de inovação e tecnologia que oferece vários projetos para infância e juventude cuidadosamente acompanhados de um projeto de vida ou carreira ajudando o desenvolvimento socioemocional dos jovens. Reconhecida como uma das maiores escolas populares de audiovisual na América Latina, com mais de 10 mil jovens formados em seus cursos, a instituição possui prêmios como o 11th China Internacional Children’s e Prêmio Itaú-Unicef. Também possui a Metodologia premiada, Certificada no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2019, aliada ao movimento STEAM, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e ao respeito às trajetórias e vivências de todo público em volta da instituição.Serviço – Projeto GingaFormação em Audiovisual, Games e Cultura Digital online e gratuitaPúblico: jovens de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias.Idade: Entre 18 e 29 anos.Inscrições pelo link.