Publicado 27/01/2022 11:29 | Atualizado 27/01/2022 11:46

Duque de Caxias - Quatro homens ficaram feridos após tentar assaltar um veículo na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro Parque Duque, em Duque de Caxias, na tarde desta quarta-feira, 26. O carro em que estava o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Celso do Alba (MDB), vinha logo atrás, quando os seguranças do político reagiram ao assalto. Houve confronto e os criminosos foram baleados.

Câmeras de segurança da região registraram o ocorrido e as imagens estão sendo divulgadas nas redes sociais. Em determinado momento, o carro com os bandidos fecha um outro veículo, que foge. Logo depois, é possível ver disparos sendo feitos contra os criminosos de um terceiro carro. Diante disso, os assaltantes começam a correr. Eles chegam a abandonar o carro do roubo.

De acordo com a Polícia Militar, após cessarem os disparos, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) localizaram um criminoso portando uma pistola em um matagal e um policial civil prendeu outros três indivíduos com um revólver cal. 38. Os quatro presos apresentavam ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Adão Pereira Nunes. O veículo usado pelo grupo criminoso foi apreendido. O caso foi registrado na 60°DP (Campos Elíseos).