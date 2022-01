Aparelho de tomografia é instalado no Hospital de Saracuruna - Divulgação

Aparelho de tomografia é instalado no Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 26/01/2022 18:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início à instalação do novo aparelho de Tomografia Computadorizada do Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes). O equipamento tem 160 canais e a alta tecnologia permite a realização de todos os tipos de tomografias computadorizadas, inclusive as Angio-TC das artérias coronárias. O aparelho se destaca também por sua capacidade em atender pacientes com mais de 300kg. Além disso, o novo Tomógrafo pode fazer até 400 exames por dia, o que proporciona mais rapidez e a agilidade que um hospital do porte do Adão Pereira Nunes necessita. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é de que o equipamento comece a absorver as demandas da unidade no início de fevereiro.



Ao assumir a administração do Hospital de Saracuruna, no último dia 19, a Prefeitura de Duque de Caxias encontrou um tomógrafo quebrado e outro obsoleto. Nesse período, todos os exames de tomografia solicitados na unidade estão sendo encaminhados para os dois Centros de Imagens da rede municipal, instalados no Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMRRC) e no Hospital Municipal Duque.

Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias Cléber Mendes/Agência O Dia



Para o prefeito Washington Reis, a municipalização do Hospital de Saracuruna vem reforçar o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias e do Governo do Estado, em oferecer o melhor serviço de saúde para o cidadão fluminense. Para o prefeito Washington Reis, a municipalização do Hospital de Saracuruna vem reforçar o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias e do Governo do Estado, em oferecer o melhor serviço de saúde para o cidadão fluminense.

“Agradeço ao governador Cláudio Castro pela confiança em transformar esse hospital em uma unidade municipal. Vamos trabalhar muito para garantir o trabalho de excelência e o melhor atendimento para os pacientes. Estamos aqui para fazer tudo funcionar e honrar o compromisso com o nosso povo. Vamos caminhar juntos, por um Estado e uma Duque de Caxias ainda melhor”, destacou Washington Reis.



O município está fazendo uma grande reforma na unidade, que inclui a instalação do novo centro de imagens com equipamentos modernos e de alta tecnologia, com o novo Tomógrafo e a Ressonância Magnética. A reforma das áreas interna e externa vai garantir a instalação de um sistema de incêndio, dois elevadores, uma estação de tratamento de esgoto e de um sistema de captação de energia solar. O telhado também será reformado. Nas obras serão investidos mais de R$ 30 milhões, graças a uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado.