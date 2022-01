Caxias promove capacitação de merendeiras - Divulgação

Publicado 29/01/2022 11:10

Duque de Caxias - A Secretaria de Educação de Duque de Caxias, em parceria com as empresas prestadoras de serviço de alimentação escolar, promoveu um encontro com as merendeiras da cidade, no CIEP 405 Ministro Santiago Dantas. Um dos objetivos do evento é incentivar as boas práticas de alimentação no ambiente escolar.

De acordo com a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, a merenda escolar constitui um dos alicerces do processo aprendizagem. A refeição servida aos alunos da cidade possui todos os subsídios nutricionais que possibilitarão melhor rendimento do estudante em sala de aula. Outro ponto que a gestora da pasta destacou foi a importância do carinho na preparação dos alimentos e o bom relacionamento com os alunos.

“O objetivo do trabalho é assegurar o controle de qualidade higiênico sanitário dos alimentos servidos aos estudantes da rede municipal. Estamos aprendendo juntas e é também a primeira capacitação depois do início da pandemia. Nossas merendeiras são muito boas e atenciosas, mas sempre tem algo a melhorar, para lembrar. Reforço que unidas podemos aprimorar esse trabalho de excelência desenvolvido em nossas escolas. Desejo a todas um início de ano letivo de muita harmonia e amor”, declarou a secretária de Educação de Duque de Caxias.