Projeto EDUC abre inscrições gratuitas para oficinas de Formação Continuada de Lideranças Comunitárias em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/01/2022 11:31

Duque de Caxias - Lideranças comunitárias e moradores de comunidades de Duque de Caxias já podem se inscrever para as oficinas de Formação Continuada de Lideranças do Projeto EDUC – fase II, desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A iniciativa visa fomentar o protagonismo comunitário, preparando a comunidade para transformar positivamente a realidade socioambiental em que vive. As atividades ocorrerão ao longo de um ano, de forma presencial e on-line.



Para se inscrever nas oficinas de Formação Continuada de Lideranças, os interessados devem ser líderes comunitários de um dos locais de atuação do Projeto EDUC – Fase II: Campos Elíseos, Saraiva, Parque Império, Parque Marilândia, Bom Retiro, Saracuruna, Jardim Primavera e Xerém. Moradores dessas localidades, interessados na transformação de suas comunidades, também podem participar.

Devido ao caráter democrático da ação e ao objetivo de disseminação de boas práticas socioambientais, serão aceitas lideranças não residentes das áreas de atuação do Projeto. Elas poderão participar como ouvintes e terão acesso aos encontros e conteúdo disponibilizado.



O conteúdo programático das oficinas será desenvolvido, em sua maior parte, de forma compartilhada com as lideranças participantes, de acordo com os problemas e necessidades de cada comunidade apresentados por esses líderes comunitários.



“As propostas dessas oficinas de formação são fortalecer a liderança existente em cada um e promover uma integração entre esses agentes, para que possam trocar conhecimentos e unir forças. Iremos apresentar conteúdos, mas o principal é essa integração e networking entre eles”, destaca a articuladora socioambiental do Projeto EDUC, Rosilene Baranda.



Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível nas redes sociais do @projetoeducoficial: https://docs.google.com/forms/d/1pYCZ7Ju3NgRrSXoQ3Zmwv09JECTnkgMXBt5j0YsbrFQ/edit





Projeto EDUC – Fase II



O Projeto EDUC – fase II conta com a parceria da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e visa promover o protagonismo comunitário para a proposição de soluções aos problemas socioambientais identificados, sensibilizando adolescentes, jovens, lideranças, educadores e moradores.



Nesta segunda fase, novas comunidades caxienses serão atendidas. Além de Campos Elíseos, Saraiva, Parque Bom Retiro e Parque Marilândia, incluídas na primeira fase (2018-2020), o Projeto atuará nos bairros de Saracuruna, Xerém, Jardim Primavera e Parque Império.



Assim como ocorreu na fase I, o projeto está realizando um diagnóstico junto à população para identificar as principais questões e demandas dos moradores, para que possam ser trabalhadas de forma participativa.



Também estão previstas ações integradas com cursos para lideranças comunitárias, oficinas de artesanato e educação socioambiental, visando preparar as pessoas para o enfrentamento de problemas cotidianos – como o correto descarte de resíduos sólidos pós-consumo e seus potenciais riscos. As ações podem ser acompanhadas nas redes sociais do Projeto: facebook.com/projetoeducoficial e instagram.com/projetoeducoficial