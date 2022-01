Sesc promove atividades de verão em Duque de Caxias - Divulgação

Sesc promove atividades de verão em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/01/2022 13:56

Duque de Caxias - Depois de uma temporada no formato on-line, o evento Sesc Verão retoma o modelo presencial e estreia na Baixada Fluminense. Em Caxias, o evento será realizado no dia 12 de fevereiro, das 10h às 16h, na unidade Sesc Duque de Caxias, em parceria com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.



Neste dia, a unidade receberá atividades como futmesa, pintura facial, bola mania, brinquedos infláveis, espaço de Ciência e Tecnologia com jogos e robótica, ecobike e exposição de plantas aquáticas, campanha

“Corpos de Verão – Nossos corpos contam histórias”, apresentação de cosplay – personagens de verão, orientações de saúde, cortejo musical com apresentação de fanfarras, massoterapia e área baby com recreação para crianças com idade entre 1 e 5 anos.



“O Sesc é de todos! Sua atividade visa justamente a promoção social, através dos seus processos educativos e democráticos. O projeto trará música, teatro, oficinas, além de diversas atrações culturais e muito lazer à nossa população. E melhor: gratuitamente! É de suma importância a realização de projetos como este que buscam levar à população alguns direitos que, muitas vezes, se mostram inacessíveis. Todos têm direito à educação, lazer e cultura! São eles que promovem o bem-estar social, o conhecimento, e moldam a personalidade do indivíduo e o seu senso de realidade. Espero que nossa população possa usufruir, ao máximo, desta oportunidade oferecida pelo Sesc RJ e Fecomércio RJ”, pontua Alexandre Pereira de Souza Netto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Duque de Caxias e Magé.

Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo capital, interior e litoral fluminense. A programação completa pode ser conferida em https://www.sescverao.com.br



Serviço: Sesc Verão 2022 – Duque de Caxias

Datas: 12 de fevereiro de 2022

Horário: Das 10h às 16h

Local: Unidade Sesc Duque de Caxias

Endereço: Rua General Argolo, 47 - Centro, Duque de Caxias - RJ, 25011-490

Informações: (21) 3659-8412

Entrada gratuita

Obs: Programação sujeita à alteração.