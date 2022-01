Prefeitura de Caxias e Estado iniciam reforma no Hospital de Saracuruna - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 31/01/2022 16:23

Duque de Caxias - Municipalizado pela Prefeitura de Duque de Caxias, o Hospital Adão Pereira Nunes (Hospital de Saracuruna) é referência no atendimento em todo o estado. A unidade atende pacientes em diversas especialidades e também realiza cirurgias de alta complexidade. Agora, uma parceria entre a administração municipal e o Governo do Estado está garantindo, a partir desta segunda-feira (31/01), uma grande obra no local. Durante todo o procedimento, o atendimento será garantido e o funcionamento ocorrerá de maneira normal.

“A reforma é urgente e muito necessária. O governador Cláudio Castro nos confiou essa missão de administrar o Hospital de Saracuruna, que é uma unidade de referência para todo o Estado. Assim que assumimos ficamos impressionados com o sucateamento e a situação precária deixada pela OS que estava gerindo o hospital. Esta unidade não vai ficar assim. Os pacientes e funcionários merecem e terão uma estrutura de excelência, a altura deste grande hospital”, explicou o prefeito Washington Reis.



O hospital começou a ser reformado e vai receber melhorias estruturais nas áreas interna e externa. A obra teve início pela emergência de SPA (Serviço de Pronto Atendimento). Além deste setor, serão feitos ainda a substituição do piso, reforma de toda a cobertura, impermeabilização das lajes, troca de revestimentos deteriorados, substituição de esquadrias danificadas, revisão da tubulação de gases medicinais e da parte elétrica, retrofit e aumento de carga da subestação.



Outros serviços previstos são o aumento do grupo gerador, revisão de todo o sistema de iluminação, recapeamento das áreas de estacionamento, substituição dos postes da área externa, troca das lâmpadas existentes por led, troca geral do forro, substituição dos bate macas para preservação de paredes e portas, troca de equipamentos de elevadores, recuperação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), revisão do sistema de combate a incêndio e pânico, inclusão da rampa de escape de incêndio, revisão e modernização do sistema de climatização da unidade.

Além da reforma, o hospital também está recebendo novos equipamentos. Na semana passada, o centro de imagens ganhou um novo aparelho de tomografia computadorizada de alta tecnologia que pode atender pacientes até com mais de 300 quilos e realizar em torno de 400 exames por dia. Para a realização da obra serão investidos R$ 34,8 milhões. O Hospital de Saracuruna ocupa uma área total construída de 14.973 m², fica no km 109 da Rodovia Washington Luiz, s/nº, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. A unidade possui atendimento de urgência e emergência.