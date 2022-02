Jovens do Primeira Chance começam a se apresentar em Caxias | Duque de Caxias | O Dia

Jovens do Primeira Chance se apresentam em Duque de Caxias - Divulgação

Jovens do Primeira Chance se apresentam em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 01/02/2022 10:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Administração, deu início, nesta segunda-feira (31/01), à convocação dos candidatos selecionados, por meio de sorteio público, às 404 vagas para o Primeira Chance 2022. O Programa Municipal de Aprendizagem tem o objetivo de fomentar o primeiro emprego e a valorização do trabalho dos jovens de 18 a 20 anos de idade residentes na cidade. O prazo para apresentação vai até o dia 11/02.



Muito feliz com a conquista do primeiro emprego, Brandon Nascimento Silva, de 18 anos, contou que, ao verificar nos meios de comunicação que havia sido selecionado, sentiu um misto de nervosismo e alegria.

"Eu agradeci a Deus pela oportunidade porque é muito difícil ingressar no mercado de trabalho nesta idade e eu tive essa oportunidade. Vou trabalhar com muita dedicação e estudar muito também”, disse o morador de Saracuruna.



Compartilhando dos mesmos sentimentos, a sorteada para um dos cargos, Brenda Benedito da Silva, de 20 anos, moradora do bairro Vila Rosário, contou que pretende trabalhar e ingressar posteriormente em um curso de graduação em Psicologia.

“Quero trabalhar diretamente com as pessoas. Para mim essa é uma oportunidade muito grande porque vai abrir o entendimento sobre as relações humanas. Quero agradecer à Prefeitura de Duque de Caxias por esta chance,” agradeceu.



Segundo o secretário municipal de Administração, Francisco Costa Klayn, o candidato sorteado será convocado para o processo admissional por meio de e-mail fornecido no ato da inscrição. Klayn ainda ressaltou que a iniciativa do prefeito Washington Reis em promover o ingresso dos jovens no mercado de trabalho permite que eles adquiram experiência e o conhecimento necessário para um promissor futuro profissional e o desenvolvimento de uma carreira de sucesso.



Já o prefeito Washington Reis declarou que um dos maiores desafios para o jovem brasileiro é a conquista do primeiro emprego.

“Nossa luta é para dar aos jovens moradores do município a oportunidade de conquistarem uma vaga de trabalho. Através do Programa Primeira Chance iremos capacitá-los profissionalmente a fim de que tenham um futuro de vitórias”, disse o prefeito.