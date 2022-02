Caxias entra no mercado competitivo dos jogos eletrônicos - Divulgação

Caxias entra no mercado competitivo dos jogos eletrônicosDivulgação

Publicado 03/02/2022 13:59

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense entrou no cenário competitivo dos e-sports (jogos eletrônicos). A "Empire DC" foi criada com o objetivo de se tornar a maior organização de games do Estado do Rio e aposta na relação forte com o desenvolvimento social da juventude a responsabilidade social do setor privado, onde já possui apoio de marcas como Fontt Energy Drink e Ativ Plus.



O time possui franquias em games de celular, console e computador das quais FreeFire, WildRift, Mobile Legends, Call of Duty, League Of Legends e FIFA21 serão o foco em 2022.

Caxias entra no mercado competitivo dos jogos eletrônicos Divulgação



"Queremos sim revelar grandes talentos, mas antes disso é preciso dar oportunidade e garantir que esses jovens tenham uma qualificação profissional em áreas que precisam de mão de obra, como é o caso das

áreas de tecnologia", disse Ewerton Panda, CEO e Fundador da equipe.



Ele complementa que a Prefeitura de Duque de Caxias entendeu a importância do setor de games e as diversas oportunidades de desenvolvimento econômico que possui, e por isso, o prefeito Washington Reis, está investindo na criação de um GameOffice em parceria com a FUNDEC, a sua Escola Técnica municipal. Nesse novo espaço, os jovens poderão treinar com Coachs Profissionais e aprender habilidades no jogo para melhorar seu desempenho, além de se qualificar com cursos em áreas como Programação de Jogos Digitais, Designer Gráfico, Digital Arts, Realidade Virtual e Aumentada, Pilotagem de Drones, além de contar com

salas para streaming com equipamentos de última geração.



Para o ano de 2022, a Empire DC está cadastrando um projeto na Lei de Incentivo ao Esporte para financiar a estrutura de formação dos atletas com uma Gaming House, onde os jovens terão toda a estrutura necessária para treinamentos, acompanhamento com equipe multidisciplinar de formação, assessoria para produção de conteúdo digital, e engajamento em lifestye com Streamers e Influencers.





"Queremos sim revelar grandes talentos, mas antes disso é preciso dar oportunidade e garantir que esses jovens tenham uma qualificação profissional em áreas que precisam de mão de obra, como é o caso dasáreas de tecnologia", disse Ewerton Panda, CEO e Fundador da equipe.Ele complementa que aentendeu a importância do setor de games e as diversas oportunidades de desenvolvimento econômico que possui, e por isso, o prefeito Washington Reis, está investindo na criação de um GameOffice em parceria com a FUNDEC, a sua Escola Técnica municipal. Nesse novo espaço, os jovens poderão treinar com Coachs Profissionais e aprender habilidades no jogo para melhorar seu desempenho, além de se qualificar com cursos em áreas como Programação de Jogos Digitais, Designer Gráfico, Digital Arts, Realidade Virtual e Aumentada, Pilotagem de Drones, além de contar comsalas para streaming com equipamentos de última geração.Para o ano de 2022, a Empire DC está cadastrando um projeto na Lei de Incentivo ao Esporte para financiar a estrutura de formação dos atletas com uma, onde os jovens terão toda a estrutura necessária para treinamentos, acompanhamento com equipe multidisciplinar de formação, assessoria para produção de conteúdo digital, e engajamento em lifestye com Streamers e Influencers.