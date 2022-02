Câmara de Duque de Caxias retorna atividades após recesso parlamentar - Divulgação

Câmara de Duque de Caxias retorna atividades após recesso parlamentarDivulgação

Publicado 04/02/2022 14:29

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias retomou suas sessões plenárias, após período de recesso parlamentar. O presidente Celso do Alba (MDB) iniciou a sessão convidando o vereador Nivan Almeida (PT) para compor a Mesa e fazer a leitura do Expediente do Dia, constando de Projetos de Decretos Legislativos, indicações e requerimentos dos vereadores.

Água

Na primeira tribuna de 2022, foram abordados temas como: o transporte público, a Fazenda Paraíso, a limpeza de canais, as obras no Jardim 25 de Agosto e os serviços prestados pela Cedae e Águas do Rio, em Duque de Caxias.

O vereador Alex Freitas (SD) comentou sobre a reunião, ocorrida em 15/12, na Câmara, com o diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini. Em 01/11, a empresa assumiu efetivamente, no lugar da Cedae, os serviços de água e esgoto em 27 cidades fluminenses, entre elas, Duque de Caxias.

Transporte público

A situação do transporte público na região do Capivari foi apontando pelo vereador Aquiciley Filho (Republicanos). O serviço, prestado pela empresa União, é motivo de reclamação dos moradores devido aos atrasos e à qualidade dos ônibus. “Transporte é qualidade de vida. Muitas pessoas dependem do transporte público para o trabalho, estudo ou diversão”, justificou ele.

Aquiciley solicitou apoio do vereador Vitinho Grandão (SD), presidente da Comissão de Transportes, e destacou o Projeto de Lei do vereador Junior Uios (DEM) para a criação de aplicativo gratuito para que os usuários acompanhem, em tempo real, a movimentação, os itinerários e a média de tempo de espera dos ônibus que circulam dentro do município.

A fala do vereador Aquiciley foi corroborada pelos vereadores Alex da Juliana do Táxi (MDB), Moisés Neguinho (PMB), Junior Reis (MDB) e Fabinho Martins (PSD) que questionaram a atuação das empresas em Duque de Caxias.

O vereador Vitinho Grandão abordou a audiência, ocorrida em dezembro de 2021, com o gerente de Planejamento e Controle da Setransduc, Guilherme Wilson, onde foram discutidas as questões envolvendo o transporte público, como ônibus quebrados, sujos, velhos, sem ar-condicionado, elevadores que não funcionam, mudança de rota, supressão de linhas sem aviso prévio e a falta do transporte nos finais de semana.

“Se as empresas não estão satisfeitas, que entreguem as concessões”, disse o presidente da Comissão de Transporte, Vitinho Grandão.