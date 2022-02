Vagas em Teresópolis - Reprodução

Vagas em TeresópolisReprodução

Publicado 04/02/2022 10:15

Duque de Caxias - A Baixada Fluminense acumulou saldo positivo de 18.278 postos de trabalho formais em 2021. A conclusão veio a partir da análise agregada de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) via plataforma Retratos Regionais, da Firjan. O melhor resultado da região no ano passado ficou com Duque de Caxias (+5.215) seguido de Nova Iguaçu (+4.200). Em 2020, por exemplo, a região fechou o período com saldo negativo (-5.729).



A análise específica da indústria da região mostra que, de janeiro a dezembro de 2021, o setor registrou saldo positivo de 4.106 vagas de trabalho formais. Duque de Caxias (+889) e Queimados (+665) representam os melhores resultados industriais da Baixada neste período. Os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, a construção civil (+2.341) e a fabricação de produtos de minerais não metálicos (+652).