Nova unidade da Fundec na Vila Operária, em CaxiasDivulgação

Publicado 04/02/2022 15:54

Duque de Caxias - Os moradores da comunidade Vila Operária vão ganhar um centro de ensino da Fundec, em mais uma ação da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O objetivo é aumentar o número de pessoas atendidas pela Fundação, que completa 17 anos em 2022. A nova unidade receberá o nome de Vereador Osvaldo Lima, em homenagem ao ex-vereador da região, que se dedicou à comunidade e ocupou uma cadeira na Câmara Municipal da cidade, entre 2013 e 2017, ano de seu falecimento.

O polo terá capacidade de atender a 420 alunos nos seguintes cursos: auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal e recursos humanos, auxiliar de logística, barbeiro (assistente), manicure e pedicure, além dos cursos instrumentais de inglês I e inglês kids, para crianças entre 10 e 14 anos de idade.

Esta semana, a Fundação encerrou o período de inscrições para a temporada de cursos presenciais gratuitos. A procura foi muito grande e o quantitativo de candidatos inscritos chegou a 38.368 pessoas. Ao todo, estão sendo oferecidas, nesta etapa, 12.868 vagas. Entre os cursos mais concorridos, destaque para as formações em auxiliar administrativo, informática essencial, inglês, auxiliar de departamento pessoal e recursos humanos, auxiliar de logística, preparatório para Enem e vestibular, cursos na área de beleza e vários outros. As aulas terão início no dia 14/02.

Quem quiser mais informações sobre a Fundec, seus cursos e unidades pode acessar o site www.fundec.rj.gov.br ou entrar em contato por mensagem de texto, pelo Whatsapp da Fundação, no número (21) 97464-6089. A Fundec Vila Operária será inaugurada neste domingo, dia 06/02, às 10h. A unidade fica na Rua Dezesseis. 754, cs 04, térreo, Vila Operária, Duque de Caxias.