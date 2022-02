Aulas em Duque de Caxias retornam de modo presencial - Divulgação

Publicado 07/02/2022 11:58

Duque de Caxias - As aulas na rede pública municipal de ensino de Duque de Caxias começaram nesta segunda-feira, 7, de forma presencial. Segundo a Secretaria de Educação, o uso de máscaras, bem como os outros itens de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus continuam obrigatórios nas dependências das unidades escolares da cidade. De acordo com a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, todas as escolas receberam termômetro, álcool 70º, máscaras, sabonete líquido, borrifadores e, periodicamente, permanecerá sendo efetuada a desinfecção dos ambientes das unidades.

“Em relação às medidas sanitárias, a secretaria segue a nota técnica do CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), a qual dispõe sobre condutas, recomendações e orientações para os serviços escolares quanto às medidas de prevenção, controle, monitoramento e fluxo de informações que deverão ser adotadas em relação à Covid-19”, declarou a gestora da pasta.



Duarte destaca também que entre as orientações está a organização das salas de aula, disposição das carteiras e mesas, que devem comportar todos os estudantes respeitando a melhor estrutura possível. Já em áreas comuns, como os refeitórios, poderá ser realizado o rodízio por horário, limitando a circulação de pessoas e evitando aglomeração, seguindo a peculiaridade de cada unidade escolar.



“A princípio, o comprovante de vacinação não será exigido. Porém, campanhas de conscientização dos pais e responsáveis em prol da importância da vacinação serão constantes. As unidades escolares servirão, inclusive, de polo itinerante para aplicação da vacina em nossos alunos”, finalizou a secretária de Educação.



Com relação ao III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, as aulas começaram também de forma presencial.

“Iniciaremos o ano letivo 2022 cumprindo com as normas de segurança exigidas pelos órgãos sanitários. O cuidado com os nossos alunos é primordial. Quero também desejar uma volta às aulas com muito amor e carinho para todos nós”, disse a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso.