Muro de igreja cai em Xerém - Reprodução

Publicado 07/02/2022 18:37

Duque de Caxias - A Superintendência Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, devido à previsão de chuva, de moderada a forte, na Região da Baixada Fluminense nas próximas horas, a cidade entrou em Estágio de Atenção, no final da tarde desta segunda-feira (7). A Defesa Civil acionou as 18 sirenes de alerta no município e, através de mensagem via SMS está alertando os moradores de áreas de risco.

Por causa do horário de maré alta, que dificultam o escoamento das águas, as chuvas provocaram alagamentos de ruas nos bairros Santa Alice, em Xerém, Pilar, Jardim Primavera, Centro e 25 de Agosto. O órgão pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.