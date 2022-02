Fazenda Paraíso apresenta mostra de artes, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/02/2022 14:35

Duque de Caxias - A última semana foi marcada pela emoção, a arte e a paz, na Fazenda Paraíso, em Xerém. Na ocasião, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país realizou uma manifestação artística com a presença dos internos da instituição. O objetivo foi permitir que os acolhidos pudessem se expressar culturalmente, através da música, dança, pintura e esculturas. Ao todo, foram dez apresentações que promoveram momentos de troca e alegria.

Extremamente emocionado, André Luís Fernandes de Oliveira, de 48 anos, apresentou esculturas feitas com legumes. Ele contou que trabalha como chefe de cozinha mas ficou desempregado. Durante essa trajetória, acabou morando nas ruas, por não conseguir pagar o aluguel da casa, e, como já era dependente químico, a situação agravou-se ainda mais. Oliveira relatou que pediu ajuda a Deus para que alguém o amparasse neste momento de desespero.



“Eu tive renascido o meu sonho, através da Fazenda Paraíso. Perdi minha família, meu emprego, por ter entrado em dependência química e também por não ter para onde ir. Hoje, a Fazenda é o meu lar. Agora, eu quero mostrar para a toda a minha família que quando eu conseguir concluir o processo de libertação das drogas reconquistarei a minha esposa. Quero minha família de volta”, disse André Luís.



“O trabalho do prefeito Washington Reis é de amor ao próximo. Neste espaço todos poderão desenvolver habilidades artísticas também. Além disso, poderão se aperfeiçoar com as oficinas, os espaços de produção de hortaliças, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes”.



Também comovido com a oportunidade de mostrar suas habilidades, Marlon dos Santos, de 30 anos, contou que é professor de música.

“Estou em um processo de recuperação e posso dizer que arte também cura. Eu toco todo tipo de instrumento de percussão. Hoje, eu vou cantar e tocar também. Estou aqui desde a inauguração da Fazenda Paraíso e sinto a transformação na minha alma. Estou tendo a oportunidade de trabalhar no que eu gosto, que é a música. Além disso, trabalho com fabricação de tijolos e itens de construção. Quero agradecer muito ao prefeito Washington Reis por ter dado esta oportunidade para mim. Ele abriu os horizontes para o meu crescimento”, disse Santos.



Para o prefeito Washington Reis, o trabalho desenvolvido na Fazenda Paraíso será de constância.

“Nós já vemos isso aqui como um projeto social de maior case de sucesso do Brasil porque é só replicá-lo em todos os municípios do país. Nós podemos até ter um cidadão envolvido com as drogas, mas o que não aceitamos é ele ficar jogado. Nós temos a obrigação, como ser humano, de cuidar dele e oferecer alternativas para poder vencer o vício. Nós vamos mudar essa realidade. Queremos o nosso povo feliz, vivendo com dignidade” disse o prefeito.