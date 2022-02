Alunos e professores celebram volta às aulas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/02/2022

Duque de Caxias - As aulas na rede pública municipal de ensino de Duque de Caxias tiveram início, nesta segunda-feira (7), de forma presencial. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as medidas de prevenção e enfrentamento ao contágio do novo Coronavírus continuam sendo obrigatórias nas dependências das unidades escolares, seguindo as orientações do CIEVs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).



Muito feliz com o retorno, a professora da Escola Municipal Maria Anger Dias Guarino, Roberta Silva da Luz, contou que tem a expectativa de realizar um trabalho bem lúdico envolvendo não só as crianças, mas também as famílias.

“É muito bom voltar para uma escola comprometida com o bem-estar dos alunos. Devemos retornar tomando todos os cuidados necessários pra voltar a dar aula dentro da normalidade para que não precisemos ficar isolados novamente,” alertou a professora da Educação Infantil.



Corroborando a fala da docente, a diretora da unidade escolar situada em Campos Elíseos, professora Daniele Soares do Nascimento, informou que os protocolos sanitários estão sendo cumpridos e que as crianças voltaram animadas para a escola.

“Queremos dar um ensino de qualidade para os alunos, para que eles sejam sujeitos de sua própria história. Nossos alunos terão acesso à cultura, lazer e educação. Nós trabalhamos com muitos projetos buscando prepará-los para a alfabetização,” declarou a gestora da E.M. Maria Anger Dias Guarino.

Já a secretária de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, desejou um ano letivo de renovação da esperança e de construção coletiva, em que os fundamentos sejam a empatia e o cuidado. Duarte ressaltou também a importância do cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19.

“Serão realizadas campanhas de conscientização dos pais e responsáveis em prol da importância da vacinação. As unidades escolares servirão, inclusive, de polo itinerante para aplicação da vacina em nossos alunos”, declarou a secretária.



As aulas presenciais também foram retomadas, nesta segunda-feira, no lll Colégio da PM Percy Geraldo Bolsonaro. A comandante da instituição, Ten. Cel Nádia Luana Cardoso, deu as boas vindas aos alunos e reforçou que “o ano letivo de 2022 estará repleto de desafios, aos quais os alunos terão oportunidades de superar, visto que a inovação para esta nova fase reside em conduzi-los ao entendimento de que o conhecimento é o meio dominante em oposição a mera informação”, destacou a Tenente Coronel.