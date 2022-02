Unidade de saúde ficou alagada em Duque de Caxias - Reprodução vídeo

Publicado 08/02/2022 12:31 | Atualizado 08/02/2022 12:33

Duque de Caxias - A Superintendência Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias informou que, devido à previsão de chuva, de moderada a forte, na Região da Baixada Fluminense nas próximas horas, a cidade se mantém em Estágio de Atenção, nesta terça-feira, 8. Nas últimas 24 horas foram registradas ocorrências de queda do muro de uma igreja em Xerém e o deslizamento de terra na Estrada do Tabuleiro, no bairro do mesmo nome, na mesma região.

desalojados ou desabrigados. A administração municipal disse ainda que durante o temporal desta segunda-feira, 7 , apenas a Escola Municipal Santo Agostinho e o CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher) foram os equipamentos públicos afetados. Não há registro de

A Defesa Civil de Duque de Caxias pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.