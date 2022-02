Teatro em Duque de Caxias está com vagas gratuitas em cursos - Divulgação

Teatro em Duque de Caxias está com vagas gratuitas em cursosDivulgação

Publicado 09/02/2022 10:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para o Curso de Iniciação Teatral, realizado no Teatro Municipal Armando Mello, localizado na Av. Frei Fidélis, s/nº - Shopping Center de Duque de Caxias (Terminal Rodoviário). As vagas são para as turmas de crianças (6 a 12 anos), adolescentes (13 a 17) e adultos (a partir de 18 anos).



O curso gratuito é ministrado pelo professor, ator e diretor Guedes Ferraz, e acontecerá de abril a dezembro de 2022. O processo de seleção para as turmas de adolescentes e adultos inclui entrevista, avaliação de leitura, redação e teste de palco (apresentação mínima de 3 minutos). Ao final do curso os alunos participam da montagem de um espetáculo/prova pública. Os aprovados receberão o certificado de conclusão do curso.

O Teatro Municipal Armando Mello, o mais antigo da Baixada Fluminense, mantém as suas atividades culturais há 30 anos no município de Duque de Caxias. Através dos seus cursos, o Teatro formou milhares de atores, além de contribuir para a formação de produtores culturais, dubladores e dramaturgos, que compartilham seus conhecimentos por diversos lugares do mundo, entre eles Estados Unidos, Angola, França e Portugal.



As aulas das turmas de crianças e adolescentes acontecem no horário da tarde, de 14h30 as 17h, enquanto as aulas dos adultos acontecem no horário noturno, de 19h as 21h30.



As inscrições para o Curso de Iniciação Teatral acontecem de 07 de fevereiro a 15 de março, no próprio Teatro Amando Mello (Av. Frei Fidélis, s/nº - Shopping Center de Duque de Caxias - Terminal Rodoviário), de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. Mais informações pelo telefone: (21) 2671-3056.