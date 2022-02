Suspeito é ferido durante confronto com policiais militares em Caxias - Divulgação

Publicado 10/02/2022 12:13

Duque de Caxias - Um suspeito ficou ferido após confronto com policiais militares no bairro de Campos Elíseos, na tarde desta quarta-feira, 9. Os agentes faziam patrulhamento de rotina com o objetivo de reduzir os índices criminais na região. A ação ocorreu na Rua Tebas.

Foram apreendidos: um revólver Cal 38 e um Rádio Transmissor.