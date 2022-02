Hospital de Saracuruna recebe visita do secretário estadual de Saúde - Divulgação

Publicado 10/02/2022 15:41

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (10/02), o secretário municipal de Saúde de Duque de Caxias, Dr. Daniel Puertas, recebeu o deputado estadual Rosenverg Reis e o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes para uma visita técnica às obras da unidade. Na ocasião, o grupo observou as mudanças que já foram feitas no hospital desde o início da reforma geral, na última semana.

No momento, estão em andamento a reforma do centro obstétrico, a ampliação da enfermaria da ortopedia e a reforma da recepção da área de trauma. Há a previsão de inauguração, já nos próximos dias, dos equipamentos de ressonância e tomografia da unidade. Este último, com 160 canais e alta tecnologia que permite a realização de todos os tipos de tomografias computadorizadas, com capacidade para atender pacientes até com mais de 300 kg e de realizar cerca de 400 exames por dia.



A obra teve início pela emergência de SPA (Serviço de Pronto Atendimento). Serão feitos ainda a substituição do piso, reforma da cobertura, impermeabilização das lajes, troca de revestimentos, revisão da tubulação de gases medicinais e de toda a parte elétrica, aumento de carga da subestação, recuperação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), revisão do sistema de combate a incêndio e pânico, revisão e modernização do sistema de climatização da unidade, entre outros serviços já programados.

O Hospital de Saracuruna foi municipalizado no dia 19/01 e, desde então, está sob administração da Prefeitura de Duque de Caxias. Para as obras, estão sendo investidos R$ 34,8 milhões em recursos provenientes de uma parceria entre a administração municipal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A unidade de saúde possui atendimento de urgência e emergência, ocupa uma área total construída de 14.973 m² e fica no km 109 da Rodovia Washington Luiz.