Publicado 11/02/2022 10:15

Duque de Caxias - Ainda este mês, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias vai inaugurar mais dois polos do programa Aqui tem Esporte que oferece gratuitamente atividades esportivas e recreativas para os moradores e atende, hoje, a mais de 13 mil pessoas, beneficiando crianças, jovens, adultos e a terceira idade. Neste sábado (12), às 9h, será inaugurado o novo polo Saracuruna, na Avenida Visconde de Caravelas, 1.100. Já no dia 21, será a vez dos moradores de Parada Angélica, que poderão dar início às atividades no polo que será inaugurado na Rua Sandi, nº 10.

Para se inscrever, o interessado deve procurar um dos polos que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira.

O Polo Aqui tem Esporte de Saracuruna vai oferecer aulas de Ballet contemporâneo, Ballet baby, Kickboxing, TKD, Jiu-jitsu, Ritmos, Dance mix, Dança de salão, Jazz funk, Hidroginástica, Natação infantil, Ginástica, Circuito funcional, GAP e Boxe. A unidade de Parada Angélica terá Hidroginástica, Natação infantil, Ginástica, Circuito funciona, GAP, Ritmos, Dance mix, Zumba, Jazz funk, Dança de salão, Karatê, Kickboxing, TKD e Ballet.