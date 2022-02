Não vacinados são 82% das mortes por covid-19 em hospital paulista - Agência Brasil

Publicado 11/02/2022 18:04

Duque de Caxias - A vacinação contra a Covid-19 acontece neste sábado (12), em Duque de Caxias, para crianças de 06 a 11 anos, adolescentes (a partir de 12 anos) e adultos. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou Cartão do SUS, e Carteira de Vacinação da criança.

Para adolescentes e adultos, a vacinação acontece com a dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose); a primeira dose (para pessoas acima de 12 anos), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais, que completaram o prazo de 4 meses da segunda dose. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos).

A vacinação acontece neste sábado (12/02), das 8h às 13h, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

- UPH Saracuruna

- UPH Imbariê

- UPH Campos Elíseos

- UPH Pilar