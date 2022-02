om 16 filmes, edição online e gratuita do ‘Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência’ começa dia 10 - DIVULGAÇÃO

om 16 filmes, edição online e gratuita do ‘Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência’ começa dia 10 DIVULGAÇÃO

Publicado 11/02/2022 16:55

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT), no uso de suas atribuições, está convocando os munícipes para a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que acontecerá no dia 17 de fevereiro, das 9h às 12h, no espaço do Departamento Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos Individuais Coletivos e Difusos (DEMPPIRD), que fica em cima do Restaurante Popular, no Centro do município. A Conferência terá como base o tema Estadual “Enfrentamento do Racismo e das outras formas correlatas de discriminação Étnico Racial e de Intolerância Religiosa: Política de Estado e Responsabilidade de todos nós”.

A inscrição online pode ser feita até às 20h do domingo, 13, através do site www.smct.duquedecaxias.rj.gov.br. A divulgação do resultado preliminar ocorrerá no dia 14 de fevereiro; e o prazo para recurso ocorrerá durante o dia 15 de fevereiro (9h às 13h). A divulgação do resultado final será no dia 16 de fevereiro.

Durante a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial serão eleitos os delegados que deverão representar o município na Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Os representantes eleitos terão a função de discutir políticas públicas de enfrentamento do racismo e das outras formas correlatas de discriminação étnico racial e de intolerância religiosa.