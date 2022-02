Águas do Rio apresenta ações de saneamento para Baixada - Divulgação

Águas do Rio apresenta ações de saneamento para BaixadaDivulgação

Publicado 11/02/2022 12:10

Duque de Caxias - A Águas do Rio participou de uma reunião do Conselho Regional da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) para discutir sobre a importância do saneamento para a indústria. O encontro aconteceu, por videoconferência, e reuniu representantes de Caxias e região.



Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da concessionária na Baixada Fluminense, falou sobre o tema 'Águas do Rio – Uma nova realidade para o saneamento na Baixada'. Ele apresentou investimentos, ações e operações em relação ao saneamento previstos para os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti e Magé.



"Com soluções modernas e tecnológicas, a Águas do Rio realiza constantes melhorias para otimizar os sistemas de água e de esgoto. Na empresa, grandes clientes têm tratamento diferenciado, contando com um setor de relacionamento próprio, que proporciona um atendimento mais ágil nas demandas urgentes. A parceria com as indústrias, que são grandes unidades consumidoras, se estabelece proporcionando um fornecimento de água adequado conforme a necessidade, oferecendo assim condições para que o setor toque seus negócios", diz Jacomini.



Roberto Leverone, Presidente do Conselho Firjan Caxias e Região, avalia que nunca é demais reforçar a importância desse tema estratégico para a indústria.

“São excelentes propostas para a transformação da Baixada e a nossa torcida é para que a empresa consiga atingir as metas. A despoluição da Baía de Guanabara é o sonho de todo o carioca”, aponta.