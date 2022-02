Espaço de 200m² oferece recreação e pacotes para festas infantis em vila inspirada no mundo pirata, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 12/02/2022 18:46

Duque de Caxias - A Kid Piratas, um espaço de recreação e festas infantis, é uma nova e divertida opção para quem está em Duque de Caxias. A atração chega ao Caxias Shopping com o objetivo de alegrar as crianças em um espaço temático do mundo pirata e do fundo do mar.



Após muitas aventuras pelo Brasil, os proprietários perceberam que o empreendimento na Baixada Fluminense seria um ótimo lugar para ancorar o navio da diversão. Assim, surgiu a ideia da Kid Piratas, um mundo mágico em que os pequenos podem se aventurar, se divertir e brincar muito, onde sonhos se tornam realidade.

Com a temática de mundo pirata, o espaço de 200m² é decorado com uma “vila de piratas”, onde há casinhas com cozinha, pet shop, salão de beleza e oficina de artes, um navio com escorrega ancorado, tobogã em forma de ondas do mar, brinquedo labamba e espaços interativos para fotos, onde as crianças podem se transformar em um feroz tubarão ou uma linda sereia. Junto à recepção da recreação, há, ainda, uma loja de brinquedos temáticos do fundo do mar.



Além da recreação, o espaço traz inovações na proposta de festas infantis, que está sendo lançada em um pacote promocional para até 15 crianças e 2 adultos, por apenas R$ 399. Para que as crianças aproveitem ao máximo o tempo da festa se divertindo, no pós-festa, podem levar para casa um kit com lanche.



Mais detalhes sobre a Kid Piratas Recreação podem ser encontrados via WhatsApp (21) 99313-6200 ou através do https://www.instagram.com/kidpiratas/ .



Kid Piratas



Local: Caxias Shopping - em frente às lojas Renner e Casas Bahia



Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos e feriados, das 13h às 22h.



Preços: 15 minutos R$30,00; 30 minutos R$35,00; 1 hora R$55,00.