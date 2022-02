Águas do Rio troca registro em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/02/2022 13:36

Duque de Caxias - Equipes da Águas do Rio realizaram a troca de um registro no Corte 8, em Duque de Caxias. Ação ocorreu por conta da falha na válvula do sistema de distribuição de água. Com a substituição do equipamento, o abastecimento dos mais de 59 mil moradores da região foi normalizado.



Os bairros contemplados com a ação foram: Vila São Luís, Itatiaia, Chacrinha e parte do Dr. Laureano. A falha foi localizada por meio do monitoramento de pressão realizado pelo Centro de Operações Integradas, 24h por dia, em tempo real, e apuração presencial feita por técnicos.

“Por meio dos nossos canais de atendimento, os clientes também podem nos informar sobre o desabastecimento de suas regiões. Independentemente de ser uma situação simples ou mais complexa, como foi a troca do registro, buscamos agir rapidamente para atender a demanda e normalizar o serviço”, disse o diretor-executivo Marcello Dall’Ovo.



A empresa reforça a importância do uso dos canais de atendimento. A Águas do Rio está disponível por meio do 0800 195 0 195, que funciona por ligação e WhatsApp.