Publicado 15/02/2022 10:29

Duque de Caxias - O cuidado com a saúde oftalmológica das crianças deve ser prioridade. Para identificar problemas que afetam a primeira infância, como tumores oculares que podem levar à cegueira se não forem diagnosticados precocemente, a Prefeitura de Duque de Caxias vai lançar um projeto pioneiro na área. Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, irá lançar o Programa “Olhares Infantis contra o Retinoblastoma”.

O projeto consiste em levar médicos oftalmologistas às creches do município a fim de examinar e diagnosticar as crianças. O objetivo é identificar e tratar precocemente doenças importantes como a retinoblastoma. A patologia é um tipo de câncer intraocular que pode ser hereditário (de geração para geração) ou não. Tem sua origem nas células da retina, que é o tecido do fundo do olho responsável pela visão. Este tipo de câncer de olho é mais comum na infância.

Para identificar e tratar essa e outras patologias graves, todo bebê deve fazer o Teste do Olhinho, logo após o nascimento, e repeti-lo com frequência até os cinco anos de idade.

Segundo a Lei nº 12.637, de 14 de maio de 2012, o dia 18 de setembro ficou instituído como Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma. De acordo com o projeto desenvolvido pela Prefeitura de Duque de Caxias, a partir da próxima semana, as crianças de 0 a 3 anos de idade farão o teste com o objetivo de diagnosticar a patologia nas creches da rede municipal de ensino.