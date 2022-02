Projetos de Caxias podem participar da Caravana Carequinha - Divulgação

As inscrições nesta Chamada são gratuitas e deverão ser realizadas entre os dias 9 e 23 de fevereiro, exclusivamente através do endereço eletrônico www.caravanacarequinha.com. Uma Comissão de Seleção, designada pela Tapume Produções Artísticas, com membros de notória experiência no setor das artes circenses, será responsável, de 24 de fevereiro a 10 de março, pela escolha das Companhias. O resultado desta Seleção também será divulgado através do site do projeto, até o dia 16 de março de 2002.



Podem participar desta chamada Companhias/Grupos circenses com atuação nos seguintes municípios: Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo. Cada proponente selecionado receberá premiação no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).



A Comissão de Seleção adotará os seguintes critérios para a avaliação das propostas: a) Qualidade, criatividade e relevância artística e cultural da proposta (espetáculo e oficina); b) Histórico de atividades dos grupos/companhias circenses; c) Aderência da proposta aos objetivos do projeto Caravana Carequinha; e d) Viabilidade de realização da proposta no formato indicado pelo projeto Caravana Carequinha e potencial de formação de público.



Quaisquer dúvidas ou informações sobre o Projeto, entrar em contato através do e-mail



O site do Projeto Caravana Carequinha oferece ao público em geral uma experiência interativa e informativa sobre o mundo do circo. Além da apresentação geral do Projeto, nele estarão disponibilizadas informações sobre todas as Companhias Circenses selecionadas, com programação virtual disponível para o público, como um espetáculo na íntegra, making off, entrevistas e oficina circense.



Outra atividade presencial prevista no Projeto é a realização de cortejos circenses nos fins de semana, entre os dias 28 de maio e 26 de junho, em uma espécie de performance ambulante. Serão realizados cortejos em um caminhão trio, com cada uma das companhias selecionadas, em seus municípios de origem (Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo). O cortejo pretende promover a programação virtual, atraindo o público a assistir à programação disponível no site do Projeto e será realizado em sincronia com a publicação do conteúdo virtual.



O Projeto Caravana Carequinha é uma iniciativa da Tapume Produções Artísticas, que tem o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e ao Esporte do Estado (Lei nº 8.266/2018) e patrocínio da Enel Distribuidora.