Chuva que atingiu Petrópolis deixou rastro de destruição na cidade, com centenas de deslizamentos e dezenas de mortosReprodução TV Globo

Publicado 16/02/2022 12:00 | Atualizado 16/02/2022 12:01

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis se manifestou em solidariedade ao município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, que foi atingido por uma chuva forte, deixando dezenas de mortos. Reis lamentou "profundamente as graves consequências das chuvas" que atingiram a cidade. Na mensagem publicada nas redes sociais, ele deixou à disposição a estrutura na área da saúde e outros serviços.

As equipes da Prefeitura de Duque de Caxias estão a postos e prontas com as Secretarias de Saúde, Defesa Civil, Obras, Serviços Públicos, além de máquinas e equipamentos.