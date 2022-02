Caxias Shopping oferece oficina infantil de máscaras divertidas - Divulgação

Publicado 15/02/2022 16:26

Duque de Caxias - No próximo domingo, 20, o Caxias Shopping vai promover mais uma edição do Domingo Divertido, com atividade infantil gratuita. Excepcionalmente no 3º domingo do mês, os pequenos vão se divertir na “Oficina de Máscaras Divertidas”. A partir da experiência do contato manual com materiais como tintas, penas, glitter e lantejoulas, as crianças vão explorar a criatividade ao confeccionar suas próprias máscaras.

Para a ação, que vai acontecer a partir das 16h, na praça de alimentação, serão oferecidas quatro turmas, com duração de 30 minutos. Para participar, as inscrições devem ser realizadas previamente no site do shopping (caxiasshopping.com.br). As vagas são limitadas.

A oficina será realizada de acordo com as normas de prevenção ao Covid-19, incluindo distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.

As atividades do Domingo Divertido acontecem sempre no 2º e 4º domingos do mês, às 16h, na praça de alimentação. Para conferir a programação, acompanhe o site e as redes sociais do Caxias Shopping.

